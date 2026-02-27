Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arda Turan'dan UEFA'ya Türkiye başvurusu! - Futbol Haberleri

        Arda Turan'dan UEFA'ya Türkiye başvurusu!

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, ligde 1-0 kazandıkları Veres Rivne maçının ardından UEFA Konferans Ligi'nde Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşmelerini değerlendirdi.

        2

        Deneyimli teknik adam, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        3

        Polonya ekibinin ligde ve Avrupa'da iyi oynadığını dile getiren Turan, "Başarılı bir teknik direktörleri var. Biz de Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var." dedi.

        4

        Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası