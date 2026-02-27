Arda Turan'dan UEFA'ya Türkiye başvurusu!
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini söyledi.
Giriş: 27.02.2026 - 23:47 Güncelleme:
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, ligde 1-0 kazandıkları Veres Rivne maçının ardından UEFA Konferans Ligi'nde Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşmelerini değerlendirdi.
Deneyimli teknik adam, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Polonya ekibinin ligde ve Avrupa'da iyi oynadığını dile getiren Turan, "Başarılı bir teknik direktörleri var. Biz de Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var." dedi.