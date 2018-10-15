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Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir!

Şarkıcı Berkay ile olaya karışan, Berkay'ın burnunu kırdığını dile getiren, ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 12,5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladığı Arda Turan'ın futbol hayatı bitebilir! Tecrübeli futbolcunun işlediği suçların cezasının alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl. Müştekiler şikayetlerini geri çekerse yıldız oyuncunun meslek hayatını devam ettirmesinin önünde engel yok. Aksi halde risk büyük!

15 Ekim 2018 Pazartesi, 17:25 | Güncelleme:

Akşam'da yer alan habere göre Avukat Ali Asker Şanlı, Arda Turan'ın işlediği suçlar ve öngörülen cezaları hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Burada 4 suçtan söz edebiliriz. Basit taciz TCK 105-1’de düzenleniyor. Cezası 3 aydan, 2 yıla kadar. Kasten yaralama TCK 86-1’de, cezası 1 ila 3 yıl arasında. Tehdit suçu da 106-1’de düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörülüyor. Ancak silahla yapılmış bir tehdit varsa bu kez öngörülen ceza 2-5 yıl arasında. Bu suçların hepsi de mağdurların şikayetine tabi suçlar kapsamında.

TEHDİT SİLAHLIYSA

Arda’nın hastaneye silahla gelmesi 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na giriyor. Onun cezası da 1-3 yıl arasında. Ancak burada ilk kez silah yakalatmışsa para cezası alması yüksek ihtimal. Meskun mahalde silah kullanmanın cezası da yine para cezası. Mağdurlar şikayetini geri alırsa Arda’nın 2 yıldan fazla ceza alma ihtimali yok. Hastaneye silahlı tehdit amacıyla gelip gelmediği çok önemli. Toplamda cezaların alt sınırı 3, üst sınırı 10 yıl olarak görülüyor. Ancak şikayetler geri çekilirse bu ölçüde bir ceza almaz.

HOCALIK DA YAPAMAZ!

Arda'nın iki yılın üstünde ceza alması halinde futbol hayatı biteceği gibi, cezanın infazından 10 yıl sonra ancak TFF’ye başvurusu yapabiliyor.

İŞTE O MADDE

MADDE 60 – HÜKÜMLÜLÜK (1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Süreli hak mahrumiyeti cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.

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