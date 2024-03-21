Arda Turan'ın futbol kariyeri ve hayatı belgesel oluyor

2006-2011 yılları arasında altyapısından yetiştiği Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çekmesinin ardından İspanya'nın Atletico Madrid takımında önemli başarılar eden ve Barcelona'da da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan eski milli futbolcu Arda Turan'ın hayatı belgesel oluyor.

Belgesel duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Turan şu ifadeleri kullandı:

“Ben, Arda Turan. Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım, sayısız başarılar elde ettim; sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Çok sevdim, çok fazla sevildim. Yanlış anlattım bazen de yanlış anlaşıldım. Bu, sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu, kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte”

Arda Turan: Yüzleşme', Türk yapım şirketi Insignia Production tarafından Prime Video için üretilecek ve konsept tasarımını Okan Can Yantır, yaratıcı yönetmenliğini ise Umut Aral yapacak.

Yıldız futbolcunun belgeseli Prime Video platformunda yayınlanacak.