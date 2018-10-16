Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Şarkıcı Berkay ile bir barda yaşadığı olayın ardından gündeme oturdu. Hakkında 3 ayrı suçtan 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'la ilgili tartışmalar sürüyor. 2014 yılında bir markanın lansmanında genç futbolculara tavsiyeler verip kendini de örnek gösteren Arda'nın sözleri, yaşanan olayın ardından akıllara geldi:
“Altyapıya daha fazla önem göstermeliyiz. Bu çocukların yabancı dil öğretmeniyle, psikologla yetişmesi lazım. Baktığınız zaman, genellikle varoştan çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Futbola başlıyor; yetenekliyse, birkaç ay içinde daha önce görmediği saygıyı, parayı görüyor ve ne olduğunu şaşırıyor. İster istemez hatalar yapıyor. Bunları kendi örneğimden yola çıkarak söylüyorum.”
Arda Turan'ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması, EURO 2016'da prim tartışmalarına dahil olması ve son olarak Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayın ardından futbolcuların eğitimi konusunu bir kez daha tartışmaya açtı...
1,5 YILDA İBRETLİK HİKAYEYE DÖNÜŞTÜ
Bonservisi Barcelona'da bulunan, kariyerini Medipol Başakşehir'de kiralık olarak sürdüren Arda Turan son dönemde yeşil sahalardaki performansıyla değil, saha dışındaki olaylarıyla gündemde... Arda Turan'ın kariyeri ve son dönemi...
1987’de Bayrampaşa’da başlayıp, Avrupa’nın en büyük kulübü Barcelona’ya uzanan bir kariyer onunkisi... Başarıları ve yaptıkları hayallerinden bile büyük... Sadece futbolculuğu değil, sempatik tavırlarıyla da her gittiği yerin deyim yerindeyse maskotuydu Arda Turan. Sadece kulüp formasıyla değil, A Milli Takım’da da önemli başarılara imza attı. Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan ve parmakla gösterilen oyuncusu oldu.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Ancak 2015’te Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transferiyle başlayan peri masalı, 2017’den sonra adeta kabusa döndü. A Milli Takım’da Fatih Terim ile yaşadığı prim tartışmasıyla patlak veren kriz, Arda’nın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasıyla tavan yaptı, devamında ‘pişman değilim’ deyip Ay-Yıldızlı formayı bıraktı.
BARCELONA GÖNDERDİ
Bu olaydan sonra Barcelona da Arda’nın ipini çekti. Yıldız futbolcu daha 30 yaşında, örneğine az rastlanır bir dibe vuruşla soluğu Başakşehir’de aldı. Uzun süre oynamadı, 32. haftada ise belki de şampiyonluğun gittiği Sivasspor maçında hakeme saldırıp rekor cezayla karşı karşıya kaldı.
HEP GÜNDEMDE OLDU
Futbol dışındaki yaşantısı; sinema kapatması, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarıyla da hep gündemdeydi Arda. Ve son olarak Emirgan'daki bir gece kulübünde karıştığı kavgayla Türkiye’nin gündemine oturdu. Şarkıcı Berkay’a kafa attı, kesmedi hastaneye belinde silahla gitti...
6,5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Başakşehir’de yıllık 6.5 milyon Euro garanti ücret alan Arda, Türkiye’den ayrılması halinde kariyerine ABD veya Katar’da devam edecek. 31 yaşındaki oyuncunun ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında ise 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.
ARDA'NIN VUKUATLARI
22 KASIM 2006 - Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takım oyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
21 NİSAN 2010 - Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya’da yapan Galatasaray’ın idmanında Arda Turan ve Caner Erkin, bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.
İspanya'dan ağır yorum
İspanya'da Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili oldukça sert bir yazı kaleme alındı. Yazar Toni Frieros imzası taşıyan yazıda Arda Turan'ın Barcelona'dan 1 Euro bile para almaması ve Başakşehir tarafından da hemen kovulması gerektiği ifade edildi. .
9 NİSAN 2015 - Arda, Atletico’da forma giydiği dönemde Barcelona maçındaki bir pozisyonda çıldırdı. Yaşanan pozisyon sonrasında faul çalınmayınca kramponunu çıkartarak yan hakemin olduğu bölgeye doğru fırlattı.
6 HAZİRAN 2017 - Arda Turan, Milli Takım’ın Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, ardından ‘Yine olsa yine yaparım’ diyerek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.
4 MAYIS 2018 - Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan’ın hakemlere, “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” dediği ortaya çıktı.
NEREDEN NEREYE!
TOP TOPLAYICIYDI...
> 2000 yılında Galatasaray’ın altyapısına başlayan Arda Turan, Ali Sami Yen Stadı’nda top toplayıcılık yaparken en büyük idolü olan Hagi’nin bir golüne işte böyle sevinmişti.
> Galatasaray’da 87-88 jenerasyonunun önemli halkalarından biri olan Arda, altyapıda toplam 5 sene top koşturdu.
> 2005-2006 sezonunun ikinci yarısında Vestel Manisaspor’a kiralanan Arda, burada gösterdiği müthiş performansla Galatasaray’a geri döndü.
> 22 yaşında Galatasaray’da kaptanlık pazubandı verilen Arda Turan’a aynı zamanda 10 numaralı forma emanet edildi.
> Yarı final oynadığımız EURO 2008’de tam anlamıyla vitrine çıkan Arda, turnuvanın en iyi futbolcularından biri oldu.
> 2011’in Ağustos ayında 13 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e transfer olan Arda Turan, burada müthiş 4 sezon yaşadı ve UEFA Kupası’nı da kaldırdı.
> 2015’te kariyerinin zirvesine ulaşan Arda, tam 34 milyon Euro’luk rekor ücretle İspanyol devi Barcelona’ya gitti.
> Barcelona’da geçirdiği 1.5 sezonun ardından gözden düşen Arda, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Başakşehir’e transfer oldu.
> İnanılmaz bir kariyer düşüşü yaşayan yıldız futbolcu, geçen sezonun 32. haftasındaki Sivas maçında hakeme saldırınca 16 maç ceza aldı. Sonrasında bu ceza 10’a indirildi.