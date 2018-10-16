Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Şarkıcı Berkay ile bir barda yaşadığı olayın ardından gündeme oturdu. Hakkında 3 ayrı suçtan 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'la ilgili tartışmalar sürüyor. 2014 yılında bir markanın lansmanında genç futbolculara tavsiyeler verip kendini de örnek gösteren Arda'nın sözleri, yaşanan olayın ardından akıllara geldi:

“Altyapıya daha fazla önem göstermeliyiz. Bu çocukların yabancı dil öğretmeniyle, psikologla yetişmesi lazım. Baktığınız zaman, genellikle varoştan çıkan çocuklardan bahsediyoruz. Futbola başlıyor; yetenekliyse, birkaç ay içinde daha önce görmediği saygıyı, parayı görüyor ve ne olduğunu şaşırıyor. İster istemez hatalar yapıyor. Bunları kendi örneğimden yola çıkarak söylüyorum.”

Arda Turan'ın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması, EURO 2016'da prim tartışmalarına dahil olması ve son olarak Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayın ardından futbolcuların eğitimi konusunu bir kez daha tartışmaya açtı...

1,5 YILDA İBRETLİK HİKAYEYE DÖNÜŞTÜ

Bonservisi Barcelona'da bulunan, kariyerini Medipol Başakşehir'de kiralık olarak sürdüren Arda Turan son dönemde yeşil sahalardaki performansıyla değil, saha dışındaki olaylarıyla gündemde... Arda Turan'ın kariyeri ve son dönemi...

1987’de Bayrampaşa’da başlayıp, Avrupa’nın en büyük kulübü Barcelona’ya uzanan bir kariyer onunkisi... Başarıları ve yaptıkları hayallerinden bile büyük... Sadece futbolculuğu değil, sempatik tavırlarıyla da her gittiği yerin deyim yerindeyse maskotuydu Arda Turan. Sadece kulüp formasıyla değil, A Milli Takım’da da önemli başarılara imza attı. Kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan ve parmakla gösterilen oyuncusu oldu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Ancak 2015’te Atletico Madrid’ten Barcelona’ya transferiyle başlayan peri masalı, 2017’den sonra adeta kabusa döndü. A Milli Takım’da Fatih Terim ile yaşadığı prim tartışmasıyla patlak veren kriz, Arda’nın Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasıyla tavan yaptı, devamında ‘pişman değilim’ deyip Ay-Yıldızlı formayı bıraktı.

BARCELONA GÖNDERDİ

Bu olaydan sonra Barcelona da Arda’nın ipini çekti. Yıldız futbolcu daha 30 yaşında, örneğine az rastlanır bir dibe vuruşla soluğu Başakşehir’de aldı. Uzun süre oynamadı, 32. haftada ise belki de şampiyonluğun gittiği Sivasspor maçında hakeme saldırıp rekor cezayla karşı karşıya kaldı.