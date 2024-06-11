Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen Arefe Günü tarihi merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından takvim belli oldu. Kamuda mesai 24 Haziran tarihinde yeniden başlayacak. Peki Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Arefe günü tarih araştırılıyor. Bayram tatili kapsamında arefe günü yarım gün tatil kabul edilmektedir. İşte, 2024 Arefe Günü tarihi
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Haziran Cumartesi günü arefe günü.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024
16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)