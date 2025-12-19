Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio kaç lot verecek?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz oluyor. 1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 47 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazandığı fonun en büyük kısmını, ham madde tedariki/işletme sermayesi finansmanı ve finansal borç ödemesi için kullanacak. İşte, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz detayları
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM FON KULLANIMI
- Yüzde 15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı.
- Yüzde 20-25 Sera yatırımının finansmanı.
- Yüzde 10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı.
- Yüzde 20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.
- Yüzde 20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri.
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LOT MİKTARI
Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı henüz açıklamadı.
HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.
DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: yüzde 25.71
Halka arz büyüklüğü: 1 milyar TL