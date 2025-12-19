Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio lot dağıtımı, fon kullanımı, talep toplama tarihleri ile hangi bankada var?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio kaç lot verecek?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz oluyor. 1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 47 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazandığı fonun en büyük kısmını, ham madde tedariki/işletme sermayesi finansmanı ve finansal borç ödemesi için kullanacak. İşte, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor. 47 milyon hisse dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazanacağı fonu; finansman yatırımı, borç ödemesi, ham madde tedariki gibi kalemlerde kullanacak. İşte, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim tüm halka arz detayları

        2

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.

        3

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM FON KULLANIMI

        - Yüzde 15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı.

        - Yüzde 20-25 Sera yatırımının finansmanı.

        - Yüzde 10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı.

        - Yüzde 20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.

        - Yüzde 20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri.

        4

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LOT MİKTARI

        Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı henüz açıklamadı.

        5

        HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        6

        DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: yüzde 25.71

        Halka arz büyüklüğü: 1 milyar TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        Sis ve pus alarmı!
        Sis ve pus alarmı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!