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        Haberler Gündem Güncel Arı kazaya neden oldu: Otoyol savaş alanına döndü | Son dakika haberleri

        Arı kazaya neden oldu: Otoyol savaş alanına döndü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:57
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mısır silajı yüklü TIR'ı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.

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        Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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        Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

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        Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

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        Araçta sıkışarak yaralanan TIR şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Ortalığa saçılan mısır silajlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        #Samsun
        #trafik kazası
        #arı sokması
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