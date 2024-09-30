Arı kazaya neden oldu: Otoyol savaş alanına döndü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mısır silajı yüklü TIR'ı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.
Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.
Araçta sıkışarak yaralanan TIR şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.