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Arife günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

Arife günü ne zaman? 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun da cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ramazan Bayramı arife günü ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Arife günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi

Arife günü ya da yaygın diğer bir kullanımıyla arefe günü ne zaman? Hemen belirtelim ki arife esas itibariyle dini literatürde Kurban Bayramı'nın öncesindeki gün için kullanılıyor. Ancak günümüzde kamuoyunda yaygın olarak Ramazan Bayramı öncesindeki gün içinde arife tanımı yapılıyor. Peki, arife günü ne zaman? İşte merak edilen tarih...

ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramına kısa süre kala arife günü merak edilmeye başlandı. Arife günü 12 Mayıs Salı günü olacak. 13 Mayıs'ta Ramazan bayramının ilk günü olarak kutlanacak.

ARİFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Arife günü resmi tatil ya da idari izin sayılacak mı? soruları merak ediliyordu. Arife günü yarım gün tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlyacak.

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arife" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arefe sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

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