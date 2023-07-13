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        Arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

        Manisa'da, kovanlarını kontrol ettiği sırada arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 16:07
        Arıların soktuğu bal üreticisi öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, Turgutlu Ovası Davutlu bölgesindeki bağ evine kovanların kontrolü için akşam saatlerinde giden Ali Başpaçacı (60), arıların saldırısına uğradı. Saldırının ardından ilçe merkezindeki evine dönen Başpaçacı, fenalaşarak yere yığıldı.

        Başpaçacı, yakınlarının çağrısı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arı sokmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlenen Başpaçacı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ali Başpaçacı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'na defnedildi.

        *Fotoğraf: DHA

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