Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 9. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cabir kardeşini öldüren Ali Rıza’yı aklına kazır ve onu acı çektirmeden öldürmeyeceğini söyler. Ali Rıza’nın ailesi ise başlarındaki bela geçene kadar Haşmet’in evine yerleşme kararı alır.

Cabir konsorsiyumdaki herkesi sevdikleriyle tehdit edince, Ali Rıza Cabir’e gidip teslim olur. Cabir ise bununla yetinmez, hem Ali Rıza’ya hem de sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koymuştur.

ARIZA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz habeirmizde yer alacak...