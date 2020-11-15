Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 10. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Cabir’in vurduğu Mert’i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert’in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır.

Ali Rıza, Cabir’le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer’e söyler ve planını açıklar.

Konsorsiyumdaki herkes Cabir’in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza Murat’ın ve Derya’nın canını kurtarıp, Cabir’i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

ARIZA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz habeirmizde yer alacak...