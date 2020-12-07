Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Ali Rıza karakteri ile Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdığı Halide karakterinin aşkını anlatan kahramanlık hikayesi Arıza'nın son bölümü izleyenleri ekrana kilitledi. Arıza 13. bölümde neler oldu? Arıza 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz. Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir.

Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder. Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir. Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur. Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.

ARIZA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitleyen Arıza yeni bölüm merak ediliyor ancak sevilen dizinin 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.