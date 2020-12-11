Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 14. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak...

HALİDE VURULUYOR!

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 14. bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Ali Rıza'nın söylediği sözlerin herkesi şoke ettiği tanıtımda Halide'nin üzgün hali dikkat çekiyor.

Melek'in telefondaki kayıtları Haşmet'e verdiği sırada akıllara "Büyük sır ortaya çıkacak mı?" sorusu geliyor. Numan'ın saldırısı gerilimi giderek yükseltirken, Halide'nin vurulması korku dolu anlara sahne oluyor.

ARIZA 14. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI...

ARIZA'NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır. Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar.

Halide, Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der. Ali Rıza, Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır. Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.