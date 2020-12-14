Arıza dizisi takipçileri dün akşam ekrana gelen 14. bölümün ardından merakla Arıza yeni bölümü beklemeye başladı. Arıza son bölümde Halide ve Ali Rıza arasındaki gerilim bütün dengeleri değiştirir. Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARIZA 14 BÖLÜM

Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır.

Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der.

Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır. Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Halide'nin vurulmasıyla ekrana kilitlenen Arıza dizisi takipçileri yeni bölümü bekliyor. Sevilen dizinin 115. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.