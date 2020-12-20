'Biri karnımda, biri omzumda'

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin hikâyesini anlatan Arıza 15. bölümde neler oldu? SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor...

ARIZA 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Arıza yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Arıza 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARIZA 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştirir. Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür.

Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet’le Ali Rıza’nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler.

Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak’ı Fuat’ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir.

Bunun üzerine konsorsiyum Burak’ı idama mahkûm eder. Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dâhil olur.