Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 17. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak...

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ŞEYDEN BU KADAR EMİN OLMADIM!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 17. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Seyircileri derinden etkileyen tanıtımda Halide'nin Ali Rıza'ya söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor. İkilinin duygusal anları ekranlara gelirken, Ali Rıza'yı karşısında gören Halide'nin tepkisi ise neler olacağına dair büyük merak uyandırıyor.

ARIZA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fuat, Halide tarafından vurulduktan sonra kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır. Halide’nin Burak’ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar’ın huzuruna çıkmakta bulur.

Ali Rıza dört koldan Halide’ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler. Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur.

Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler. Burak ile karşı karşıya gelen Ali Rıza ise Halide’yi kurtarmak için kendi hayatını ortaya koymaktan çekinmez.