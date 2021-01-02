Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 17. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak...

"BU DAHA FRAGMANDI, SEN BİR DE FİLMİ GÖR!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 17. bölüm tanıtımı yayınlandı. Halide ve Burak'ın yolda olduğu anların dikkat çektiği tanıtımda Fuat'ın Halide'yi rehin aldığı öğreniliyor.

Taksi durağında yaşanan büyük patlama korku dolu anlara sahne olurken, babasından Halide'nin işini bitirmesi için emir alan Burak'ın ne yapacağı şimdiden merak konusu oluyor.

ARIZA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Burak Ersoylu'nun kaçırılmasını engelleyen Ali Rıza, intikamını almak için harekete geçti. Burak'ı kazılmış bir mezarın başına getirerek içine iten Ali Rıza'nın planı Burak'ı öldürmekti ancak tam tetiği çekeceği sırada kar maskeli adamlar tarafından etrafı çevrildi. Görev iptal oldu ve Ali Rıza, Burak'ın işini bitiremedi. Burak'ın infazını engellemeye çalışan Murat Ersoylu ise harekete geçti.

Haşmet Gürkan ile anlaşma yapan Murat, Burak'ı kurtarmak için Haşmet'in ailesinin katili hakkında bilgi vereceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Rıza ve Burak'ın tutulduğu depoya gelen Haşmet ve Halide, korkunç gerçeği öğrendi. Ailelerinin ölüm emrini verenin Fuat Ersoylu olduğu ortaya çıkınca, Haşmet ve Halide büyük bir yıkım yaşadı. Ortaya çıkan korkunç gerçek, büyük bir savaşın da fitilini ateşledi. Ali Rıza, Haşmet'in adamlarıyla beraber Fuat Ersoylu'ya saldırmak için harekete geçti. Fuat ise bu sırada Şehmuz ve Galip ile toplantıdaydı.

Toplantı sırasında gelen ihbar üzerine saldırıyı öğrenen Fuat, son anda kurtulmayı başardı. Baskın haberini veren kişi ise Muzaffer çıkarken, Ali Rıza'ya asıl hedefin konsorsiyum değil konsorsiyumun arkasındaki güç olduğunu açıkladı. Ali Rıza, Fuat'ı bulmak için harekete geçti ancak takibinin sonunda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Fuat'ı bulmayı bekleyen Ali Rıza, aracın içinde Şehmuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Burak'a silah doğrultan Halide ise Ersoylular'ın evine giderek Fuat Ersoylu'nun karşısına çıktı. Seyircilerin nefesini tuttuğu gerilim dolu final anlarında Halide, tetiği çekti ve Fuat'ı vurdu.