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Arıza 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 28. son bölüm izle

Arıza 24. son bölümü SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Arıza dizisi yeni bölümleri ile her hafta SHOW TV ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Arıza 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 28. son bölüm izleme linki...

Arıza 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 28. son bölüm izle

Arıza dizisinin 28. son bölümünde; Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin’i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Arıza 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arıza 28. son bölüm izleme linki...

ARIZA 28. SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARIZA 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haşmet, Murat’a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza’ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza’nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak’ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza’nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

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