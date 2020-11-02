Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 8. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Ferit ve Hasan’ın yardımlarıyla moloz yığınlarının arasından çıkar, kendine gelir. Artık bir an önce yapmak istediği şey Burak’ı öldürmektir ama Haşmet buna mani olur. Çünkü artık çok daha büyük bir dertleri vardır.

Halide ise yurt dışında doktorluk yapabilmek için başvuruda bulunduğu uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından kabul edilir. Haşmet ise kızını ve konsorsiyumdaki herkesin ailesini koruyabilmek adına zorlu bir görev üstlenir.

Ali Rıza ise bu görevde Haşmet’in dediklerini yapmakla yükümlüdür. Görevin sonunda ise Ali Rıza ve Haşmet’i karşılıklı bir sürpriz beklemektedir.

ARIZA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ARIZA 8. SON BÖLÜM İZLE