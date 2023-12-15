Kuzey Marmara'da arıza yapan otomobile kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda arıza yapan otomobile kamyonet arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde İstanbul havalimanı istikametinden saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre otomobil sürücüsü Mübarek Dağ'ın aracı arızalandı. Adnan Birlik idaresindeki kamyonet arızalanan otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Mübarek Dağ ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Göreve giden Özel Harekat Polisleri kazayı görerek yaralıların yardımına koştu.
3 yaralı otomobilden çıkarıldı; ancak otomobil içerisinde sıkışan Nimet Öngün kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yaralı Nimet Öngün'ü otomobilin kapısını elektrikli makasla keserek kurtardı.