"ESTETİĞE KARŞIYIM"

Son olarak 'Avlu' dizisinde 'Bade' karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, daha önce "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa olsun Allah vergisi gibi olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.