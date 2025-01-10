ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir market soygunu esnasında saldırganların sıktığı kurşun, komiser Fiko'nun yetişmesinde çok emeği olan yurt müdiresi Çare Ana’yı hayattan alır. Aile bildiği tek insanı toprağa veren Fiko'ya, “aile”nin ne olduğunu iyi bilen silah arkadaşları en büyük desteği verecektir. İpuçları takip edildiğinde, bu rezil suçun altından bambaşka bir organize kötülük çıkar. Kendilerini İstanbul’un yeni sahipleri zanneden birileri, karşılarına Rıza Baba ve ekibinin çıkacağından şimdilik habersizdir.