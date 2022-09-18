"Hafta sonu çektik bu fotoğrafları. Altıncı aya geldiğimizi konuşup şükrettik. Bu hamileliğimde çok az fotoğrafım var. İnsan ilki kadar heyecanlı, hevesli olmuyor mu benim mi eksiğim acaba bilemiyorum. Onda da hiç elim karnımda gezip, her gün fotoğraf çekmedim, hayatımın bir parçası olarak geçirdim hamileliği odak noktası yapmadım. Ama daha çok hatıram olduğu kesin. Şimdi insan acaba bu bebeğe haksızlık mı oluyor diye düşünüyor bir çok konuda. İkinci çocuğu olan arkadaşlarımda hep gördüğümde, doğumdan sonra ilk çocuğa duydukları vicdan. Onu ihmal ettiklerini düşünüp ağlamalarına şahit oldum hep. Yani dönüp dolaşıp hep bir vicdan azabı annelik mevzusu. Sürekli farklı konularda kendini perişan etme süreçleri. Sizin tecrübeleriniz nasıl bu konuda?İlki ve ikincisinin süreçleri farklı mı oluyor benimki gibi?"