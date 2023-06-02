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Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını tabancayla öldürdü
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Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Bursa'da Murat Ofluoğlu, tartıştığı arkadaşı Cihat Can'ı sokak ortasında tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Arkadaşını tabancayla öldürdü
DHA

Bursa'da, iki arkadaşın tartışması cinayetle sonlandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yürüyen Cihat Can (46) ile Murat Ofluoğlu (40) sokak ortasında tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Murat Ofluoğlu, yanındaki tabancayla Cihat Can'a ateş etti. Can, kanlar içerisinde yere yığıldı, Ofluoğlu ise olay yerinden kaçtı.

Cihat Can
Cihat Can

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can, hayatını kaybetti.

Murat Ofluoğlu
Murat Ofluoğlu

Kaçan Ofluoğlu da olayın yaşandığı sokaktaki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

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