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        Haberler Spor Voleybol Arkas Spor-SVG Lüneburg: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Arkas Spor-SVG Lüneburg: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Arkas Spor, CEV Kupası yarı final ilk maçında ağırladığı Alman ekibi SVG Lüneburg'u 3-0 yenerek final için devi bir adım attı. Yarı finalin rövanş karşılaşması 28 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:21 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:21
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        Arkas, CEV'de finale göz kırptı!
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        Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Almanya'dan SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti.

        Müsabakanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'nın Lüneburg kentinde oynanacak.

        Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

        Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)

        SVG Lüneburg: Elgert, Elser, Knigge, Ketrzynski, Röhrs, Kunstmann (Worsly, Böhme, Mohwinkel, Elser)

        Setler: 27-25, 25-23, 25-20

        Süre: 80 dakika (27, 27, 26)

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