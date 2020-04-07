Arkas’tan milli dayanışmaya 3,3 milyon TL destek

İHA / HABERTURK.COM

Arkas Holding'den yapılan açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyasına toplamda 3,3 milyon TL destek verileceği bildirildi. Açıklamada, “Kenetlenmenin, birlik olmanın daha da önem kazandığı bu zorlu günlerde geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İstihdama olan katkımız bundan sonra da devam edeceği gibi ülkemizin uluslararası sulardaki temsilcisi olmayı da sürdüreceğiz." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na; Arkas Holding adına 2 Milyon TL, iştiraklerden TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri adına ise 1,3 Milyon TL olmak üzere toplamda 3,3 Milyon TL destek verildiği belirtildi.

Evde kalmanın önemine vurgu yapan Arkas Holding açıklamasında, "içinden geçilen bu zor dönemde, başta sağlık çalışanları olmak üzere, sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm vatandaşlara minnettarlığını sunuyor” ifadeleri kullanıldı

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