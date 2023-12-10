Elizabeth Chambers: Skandallarla dolu bir boşanma süreci yaşadım
Cinsel taciz ve hatta yamyamlıkla suçlanan oyuncu Armie Hammer'dan 2020'de ayrılan, resmi olarak bu yıl boşanan Elizabeth Chambers, biten evliliği hakkında konuştu: Skandallarla dolu bir boşanma süreci yaşadım
ABD’li oyuncu Armie Hammer, sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Daha sonra ünlü oyuncuyla birliktelikler yaşayan diğer kadınlar da ortaya çıkmış ve Hammer’a birçok suçlama yöneltmişlerdi.
Armie Hammer, bu yüzden anlaşma yaptığı projelerden ayrılmak zorunda kalmıştı.
EVLİLİĞİ BİTTİ
Elizabeth Chambers, 2010'da nikâh masasına oturduğu iki çocuğunun babası Armie Hammer'a 2020'de boşanma davası açmıştı. Bu yıl da boşanmışlardı.
MAHKEMEDE AKLANDI
Ünlü oyuncu tüm bu skandallar yaşanırken Cayman Adaları'nda kalmış, Hollywood'daki kariyeri biten Armie Hammer'ın devremülk satan bir emlakçı olduğu ortaya çıkmıştı. Hammer, mahkemede aklandıktan sonra Los Angelas'a geri dönmüştü.
Kurbanların tüm itirazlarına ve sundukları kanıtlara rağmen mahkeme Armie Hammer’ın suçlu olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığına kanaat getirdi. Hammer da 2 yıl boyunca sürekli olarak suçlu olmadığı söylemiş; yaşanan her şeyin kadınların rızası dahilinde gerçekleştiğini iddia etmişti.
ESKİ EŞİ KONUŞTU
Tüm bunların ardından oyuncu ve yapımcı olan ancak evlendikten ve çocukları olduktan sonra kendi kariyerini hiçe sayarak Armie Hammer’ın kariyerine destek veren Elizabeth Chambers, 'Grand Cayman: Secrets of Paradise' adındaki bir belgesele konuk oldu. Chambers, aynı zamanda çocukluk aşkı olan Hammer ile evliliğinin bitişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Harper Grace ve Ford Douglas adındaki çocuğunu da tek başına büyütmeye başlayan Elizabeth Chambers, "Grand Cayman benim için bir sığınak oldu. Buraya kocamla birlikte üç yıl önce taşındık ama her şey değişti" dedi.
Elizabeth Chambers, ayrıca birçok kişi için bir cennet adası olan bu yerin nasıl kendi cehennemine dönüştüğünü ise "Cennette bile kime güveneceğinizi bilmek zor" sözleriyle ifade eden Chambers, kocasıyla ilgili suçlamalar gündeme ilk geldiğinde ona destek çıkmıştı.
Elizabeth Chambers’ın 2020’de Armie Hammer’dan boşanmak için açtığı dava 2023’te sona erdi ve Chambers 8 ve 6 yaşındaki iki çocuklarının velayetini alarak yeni bir hayat kurdu. Chambers, "Skandallarla dolu, çok aleni bir boşanma süreci yaşadım" itirafında bulunmuştu.
Karayipler’deki Cayman Adaları hakkında bir belgesel yapım olan dizide bu lüks tatil cennetinin gösteri dünyasının ünlüleri ve zengin iş insanları tarafından neden tercih edildiğini ve buraya yerleşen ünlülerin başından geçenleri anlatıyor. Armie Hammer ve Elizabeth Chambers koronavirüs pandemisi sırasında burada karantinaya girmiş ve sonrasında da geri dönmemişti.
EN KARANLIK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI
Son iki yılı suskunluk içinde geçiren Armie Hammer ise geçtiğimiz aylarda Air Mail'e konuşmuştu. Rol aldığı 'Call Me By Your Name' (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, aynı zamanda hayatının en karanlık sırrını açıklamıştı.
Armie Hammer, henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etmişti. Hammer, bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürmüştü. Oyuncu, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savunmuştu.
"CİNSELLİKLE KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE TANIŞTIM"
Armie Hammer, çocuk yaşta uğradığı bu taciz nedeniyle, cinselliğin hayatına kontrolsüz bir şekilde girdiğini söylemiş ve sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: O durumda güçsüzdüm. Kontrol bende olmadığı için cinsellikle korkunç bir şekilde tanıştım. Daha sonra da cinsel hayatımda kontrolü elimde tutmaya çalıştım.
Armie Hammer, kendisine yöneltilen taciz iddialarını da ısrarla reddetmişti. Söz konusu kadınlarla giriştiği eylemlerin tamamen rızayla ve üzerinde anlaşarak gerçekleştiğini ileri sürmüştü. Oyuncu, genç kadınlara duygusal olarak tacizde bulunduğunu kabul etti ancak bir tecavüzcü olmadığını söylemişti.
"BENCİLDİM"
Armie Hammer, bütün hatalarını sahiplendiğini belirterek "Ben bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuşmuştu. Hammer sonra da "Şimdi daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım" ifadelerini kullanmıştı.
Röportajda bir suçlu olmadığını ileri süren Armie Hammer, "kendini iptal kültürünün bir kurbanı olarak gördüğünü" söylemişti. Hammer, akıl hocası olan ve geçmişte kendisi de kötü alışkanlıkları nedeniyle zor dönemler geçiren Robert Downey JR'ın olduğu gibi toplumun kendisine bir şans daha vermesini istemişti.
"KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ
Öte yandan Armie Hammer, skandalın patlak verdiği dönemde gittiği Cayman Adaları'nda kendini öldürmeyi düşündüğünü söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Okyanusa yürüdüm ve yüzmeye başladım. Sonra da boğulmayı, bana bir teknenin çarpmasını diledim ya da bir köpek balığının beni yemesini... Sonra çocuklarımın hala orada, kıyıda olduğunu hatırladım ve onları düşünerek bunu yapamadım.
Fotoğraflar: Reuters, AP, Instagram