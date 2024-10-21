Arnavutköy'de ilginç anlar: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına kaçtı
İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Giriş: 21.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:08
Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Film sahnelerini aratmayan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.
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