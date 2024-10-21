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        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de ilginç anlar: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına kaçtı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de ilginç anlar: Sahibinden kaçan keçiler binanın çatısına kaçtı

        İstanbul Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:08
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        Arnavutköy'de ilginç anlar
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        Arnavutköy'de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir vatandaş şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu ile kayda aldı.

        Film sahnelerini aratmayan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

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        #İstanbul Arnavutköy
        #keçi
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