        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arne Slot: Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik - Futbol Haberleri

        Arne Slot: Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik

        Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükseldikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Oynadıkları her dakikadan keyif aldığını ve Galatasaray'ın hiç şansının olmadığını belirten Slot, "Maçın neredeyse her dakikasından keyif aldım, Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Bir Avrupa maçında 5.02 gol beklentisi yaratıp bunun karşılığında kalemizde 0.18 gol beklentisi görmemiz, kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 19.03.2026 - 02:20 Güncelleme:
        "Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında konuk ettikleri Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek final bileti alan Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından konuştu.

        "GALATASARAY'A HİÇ GOL ŞANSI VERMEDİK"

        Hollandalı teknik adam, "Bu maçta Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Galatasaray'ın şansı olduğunu sanmıyorum." dedi. 47 yaşındaki teknik adam, "Bir Avrupa maçında 5.02 gol beklentisi yaratıp bunun karşılığında kalemizde 0.18 gol beklentisi görmemiz, kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

        "MAÇIN HER DAKİKASINDAN KEYİF ALDIM"

        Slot, "Maçın neredeyse her dakikasından keyif aldım. Oyunumuzdan, presimizden ve taraftarlarımızın Galatasaray'ın zaman geçirdiği zaman verdiği reaksiyondan. Yere yatıp bizim ivmemizi kırmaya ya ya yok etmeye çalışırken taraftarımız hemen tepki gösterdi ve oyuncularımız da tepki gösterdi." şeklinde konuştu.

        Taraftarların kendilerine desteği için konuşan Slot, "Bu maç benim için çok anlamlı, oyuncularım için de öyle. Galatasaray'a karşı deplasmanda iki kez oynadık, onların atmosferinde oynadık ve taraftarımızın Anfield'da daha da muhteşem bir atmosfer yaratabileceğini kanıtladıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

        PSG EŞLEŞMESİ

        Slot, Galatasaray'dan sonra çeyrek finaldeki Paris Saint-Germain eşleşmeleri hakkında, "Bu maçtaki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan memnun olmayacaklardır." sözlerini sarf etti.

