Arne Slot: Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında konuk ettikleri Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek final bileti alan Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından konuştu.

"GALATASARAY'A HİÇ GOL ŞANSI VERMEDİK"

Hollandalı teknik adam, "Bu maçta Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Galatasaray'ın şansı olduğunu sanmıyorum." dedi. 47 yaşındaki teknik adam, "Bir Avrupa maçında 5.02 gol beklentisi yaratıp bunun karşılığında kalemizde 0.18 gol beklentisi görmemiz, kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

"MAÇIN HER DAKİKASINDAN KEYİF ALDIM"

Slot, "Maçın neredeyse her dakikasından keyif aldım. Oyunumuzdan, presimizden ve taraftarlarımızın Galatasaray'ın zaman geçirdiği zaman verdiği reaksiyondan. Yere yatıp bizim ivmemizi kırmaya ya ya yok etmeye çalışırken taraftarımız hemen tepki gösterdi ve oyuncularımız da tepki gösterdi." şeklinde konuştu.

Taraftarların kendilerine desteği için konuşan Slot, "Bu maç benim için çok anlamlı, oyuncularım için de öyle. Galatasaray'a karşı deplasmanda iki kez oynadık, onların atmosferinde oynadık ve taraftarımızın Anfield'da daha da muhteşem bir atmosfer yaratabileceğini kanıtladıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

PSG EŞLEŞMESİ

Slot, Galatasaray'dan sonra çeyrek finaldeki Paris Saint-Germain eşleşmeleri hakkında, "Bu maçtaki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan memnun olmayacaklardır." sözlerini sarf etti.