Arpa Nasıl Tüketilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Arpa Nasıl Tüketilir? Arpa Nasıl Kaynatılır?
ABONE OL

Arpa nasıl tüketilir? Arpa nasıl kaynatılır?

Buğdaygiller familyasına ait olan arpa dünya üzerinde köklü bir tarihe sahiptir. Tarih öncesi dönemlerden günümüze ulaşan arpa, dünya tahıl üretiminde mısır, buğday ve pirinçten sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz üzerinde ise en çok yetiştirilen tahıllardan ikincisidir.

Arpa Nasıl Tüketilir? Arpa Nasıl Kaynatılır?
HABERTURK.COM

Arpa Nasıl Tüketilir?

Arpa, tüketim konusunda geniş bir alana sahiptir. Dilerseniz tek başına bir şekilde herhangi bir karışıma katmadan arpayı tüketebilirsiniz. Ancak günümüzde tek başına tüketiminde bilhassa daha çok yemeklerde ve salatalarda arpa kullanılmaktadır. Hamur işlerini de süsleyen arpa ayrıca cilt problemleri içinde kullanılabilir. Ayrıca arpa lapası çocuklarınız için vazgeçilmez bir besin kaynağı olacaktır. Haşlayarak ya da kavurarak arpayı yemeklerinize katabilirsiniz. Bunun dışında çay olarak da tüketimi mevcuttur. Onlarca farklı hazırlanış modeliyle arpayı yemeklerde mi salatada mı ya da sade olarak mı tüketeceğiniz tamamen sizin tercihinize kalmış.

Arpa Nasıl Kaynatılır?

Arpa kaynatmanın herhangi bir kendine özgü metodu yoktur. Arpaya bir miktar su eklenir ve arpaların şişmesi beklenir. Şiştikten sonra ise ocaktan alınır. Dilerseniz arta kalan arpa suyunu eğer böbrek rahatsızlıklarınız ve idrar yolu enfeksiyonunuz varsa tüketebilirsiniz. Çünkü arpa suyunun mesane ve böbrek yolları üzerinde oldukça olumlu etkileri vardır.

Arpa Ezmesi Nasıl Yenir?

Tüketim yolu olarak daha pratik olan arpa ezmesine özellikle kilo vermek isteyenler tercih etmektedir. Hazır olarak da satın alınabileceği gibi arpa ezmesini Süt ve kuru meyveleri karıştırarak kendi evinizde hazırlayabilirsiniz.

Arpanın Faydaları Nelerdir?

Yüksek mineral, vitamin ve lif kaynağı olan arpa insan bedeni üzerinde sayısız faydaya sahiptir. Binlerce yıldır milyonlarca insan tarafından tüketimi sağlanmış arpanın halk arasında ömrü uzattığına da inanılır. Peki, arpanın başlıca faydaları nelerdir? İşte arpanın faydaları:

  • İçerdiği yüksek oranda lif sayesinde kilo kaybına destek verir.
  • Manganez minarelini içeriğinde bulunduran arpa, bu mineral sayesinde kişiye mutluluk ve enerji verir.
  • Kötü kolesterole karşı koruyucu bir yapıdadır.
  • Fosfor bakımından zengin olduğundan kemik oluşumunda yardımcıdır.
  • Böbrek kumu ya da taşı dökenlere toksin atıcı özelliğinden dolayı destek bir besin kaynağıdır.
  • Sinir yatıştırıcı özelliğinden dolayı migren tarzı baş ağrılarına iyi gelir.
  • Kalp hastalıklarından ve kanserden korur.
  • İçeriğinde yer alan selenyum minareliyle cilt sağlığı üzerinde koruyucu bir etki gösterir.
  • Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
  • Bağırsak sağlığı üzerinde pozitif etkileri vardır.
  • Diyabet hastaları için faydalıdır.

Arpa Nasıl Haşlanır?

Dilerseniz arpayı haşlayarak da tüketebilirsiniz. Öncelikle arpalar güzelce yıkanır. Yıkama işleminden sonra birkaç saat suyun içinde arpalar bekletilir. Bu işlemler arpanın daha kolay haşlanmasını sağlayacaktır. Daha sonra bir tencereye alınan arpaların üzerine tekrar su eklenerek ortalama bir saat kadar haşlanır.

Arpa Suyu Nasıl Hazırlanır?

Arpaları haşladıktan sonra geriye kalan su arpa suyudur. Öncelikle ne kadar arpa suyuna ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin. Bu doğrultuda hazırladığınız arpaları yaklaşık 2 saat kadar bir suyun içerisinde dinlendirin. 2 saatin sonunda arpaların suyunu süzdükten sonra arpaları bir tencereye koyun ve üzerini geçecek şekilde su doldurup haşlamaya başlayın. Haşlama işlemi bittikten sonra ortalama 1 saat kadar arpa suyunun soğumasını bekleyin.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Nasıl Tüketilir? Doğal Yumurta Kabuğu Sebzelere Nasıl Verilir?
SAĞLIK Doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir?
Hindistan Cevizi Nasıl Tüketilir? Çiğ Hindistan Cevizi Nasıl Yenir?
SAĞLIK Hindistan cevizi nasıl tüketilir?
Granola Nasıl Tüketilir? Granola Sütle Pişirilir Mi?
SAĞLIK Granola nasıl tüketilir?
Sağlık Bakanı Koca: 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı ise yüzde 44
SAĞLIK Bakan Koca: 11 şehirde aktif servis yatağı sayısı 22 ...
Lensleri gözlerindeyken uyumuştu! Şimdi et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor
SAĞLIK Et yiyen bakteri yüzünden kâbusu yaşıyor
Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı'nın takibinde
SAĞLIK Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı'nın ...
Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya doğum sırasında yaşamını yitiriyor
SAĞLIK Dünyada her iki dakikada bir kadın, hamilelik veya ...
Deprem travması yaşa göre değişen belirtilerle kendisini gösteriyor
SAĞLIK Deprem travmasının belirtileri yaşa göre değişiyor
Son dakika haberi Bakan Koca'dan açıklama: Salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor.
SAĞLIK Bakan Koca: Salgın hastalık olup olmadığı takip ...
Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi gören 4 bin kanser hastasının şimdi sadece yüzde 35 - 40’ ı tedavi alıyor
SAĞLIK Hatay ve Kahramanmaraş’ta tedavi görüyorlardı! 4 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.