        Haberler Ekonomi Emlak ArsaVev 2025'i yüzde 107 büyümeyle kapattı - Emlak Haberleri

        ArsaVev 2025’i yüzde 107 büyümeyle kapattı

        Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren arsaVev'in 2025'i bir önceki yıla göre yüzde 107 büyümeyle tamamladığı açıklandı

        Giriş: 06.01.2026 - 14:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:23
        2025'i yüzde 107 büyümeyle kapattı
        ArsaVev, 2025 yılı faaliyet sonuçlarını İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıya arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ile şirket yöneticilerinin yanı sıra Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu katıldı.

        Bülent Öztürk, 2025 yılı boyunca projeleri yalnızca yatırım değeri açısından değil, uzun vadeli yaşam ve getiri perspektifiyle ele aldıklarını belirterek, “Biz yatırımcıya yalnızca tapu değil, planlanmış bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Lokasyon kadar, o lokasyonda nasıl bir yaşam kurgulandığı da bizim için önemli” dedi.

        Öztürk, şirketin 2025 yılı içinde yurt dışı faaliyetlerini genişlettiğini söyledi. Atina’da geliştirilen proje ile Avrupa pazarına adım atan arsaVev, Berlin’de açtığı satış ofisiyle yurt dışındaki ilk fiziksel varlığını oluşturdu. Öztürk, Berlin ofisiyle birlikte arsa ve konut ihracatını doğrudan kendi kurumsal yapıları üzerinden yönetmeye başladıklarını ifade etti.

        ArsaVev, 2025’in son döneminde Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile iş birliği yaparak uluslararası finansman sigortası modelini devreye aldı. Bu modelle yatırım süreçlerinin sigorta güvencesi altına alındığını belirten Öztürk, risk yönetimine dayalı bir yapı kurduklarını söyledi.

        Balıkesir Projesine Mövenpick Otel

        Şirketin Balıkesir projesinde Accor Group çatısı altındaki Mövenpick markasıyla otel yatırımı gerçekleştirileceği açıklandı. Bülent Öztürk, bu iş birliğinin projenin yaşam ve yatırım değerini artıracağını vurguladı.

        Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise, Türkiye genelinde 15 şehirde 82 otel ve 17 bin 158 oda ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, Mövenpick markasıyla Balıkesir’de yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Yapılan açıklamaya göre; arsaVev, 2025 yılında 11 projede toplam 266 bin metrekareyi aşan alanda 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştirdi. Şirketin çağrı merkezi üzerinden 1 milyon 852 binin üzerinde telefon görüşmesi yapılırken, Türkiye genelindeki satış ofisi sayısı 15’e yükseldi. Yüz yüze yapılan görüşme sayısı ise 19 binin üzerine çıktı.

        Şirketin 2025 yılında yatırımcı ilişkilerini güçlendirmek amacıyla arsaVev Club’ı hayata geçirdiği belirtildi. Ayrıca Hatay Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın isim sponsorluğunu üstlenerek kadın sporuna destek verdi.

        Bülent Öztürk, 2026 hedeflerine ilişkin olarak ise “Daha hızlı değil, daha sağlam büyümeyi amaçlıyoruz. Yeni yurt dışı ofisleri, uluslararası güvence modellerinin yaygınlaştırılması ve arsaVev Club’ın güçlü bir ekosisteme dönüşmesi önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı.

        İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı

        İSTANBUL'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı. (DHA)

