Arsenal 2'de 2 yaptı

Premier Lig'de 2. haftanın açılış maçında Arsenal, Burnley'i 2-1 mağlup etti.
Arsenal'in golleri 13. dakikada Alexandre Lacazette ve 64. dakikada Aubameyang'dan geldi. Burnley'in karşılaşmadaki tek golünü 43. dakikada Ashley Barnes kaydetti.
Ligin ilk haftasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup eden Arsenal bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Yeni sezonun açılış maçında Southampton'u 3-0'la geçen Burnley Arsenal deplasmanından puansız döndü.
Arsenal, hafta başında hasta olan Mesut Özil'in kadroda olmayacağını açıklamıştı.
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