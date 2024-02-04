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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal: 3 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arsenal: 3 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Arsenal ağırladığı Liverpool'u 3-1 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 21:54 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:54
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        Dev maçta kazanan Arsenal!
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        Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk ettiği Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard, Liverpool'un golünü 45+3. dakikada Luis Diaz kaydetti.

        Liverpool'da Ibrahima Konate, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Arsenal bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, Liverpool ise 51 puanda kaldı.

        Arsenal bir sonraki karşılaşmasında West Ham United deplasmanına giderken, Liverpool sahasında Burnley'i konuk edecek.

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