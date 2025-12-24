Habertürk
        Arsenal: 8 - Crystal Palace: 7 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        Arsenal: 8 - Crystal Palace: 7 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU

        İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltılarında Crystal Palace'ı 8-7 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 01:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:35
        Arsenal, penaltılarda yarı finale yükseldi!
        Arsenal, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Crystal Palace'ı ağırladı.

        Emirates Stadı'nda normal süresi 1-1 biten müsabakanın penaltılarını 8-7'lik skorla kazanan Arsenal, adını yarı finale yazdırdı.

        Ev sahibini öne geçiren golü 80. dakikada Maxence Lacroix kendi kalesine atarken, konuk ekibin golünü ise 90+1. dakikada Marc Guehi kaydetti.

        Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın yarı finalinde Chelsea'yle kozlarını paylaşacak.

