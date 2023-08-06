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        Haberler Futbol İngiltere Arsenal Manchester City Community Shield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Arsenal Manchester City Community Shield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere'de "Süper Kupa" anlamına gelen ve lig şampiyonu ile FA Cup kazananı karşı karşıya getiren Community Shield karşılaşmasına ilişkin beklenen gün geldi çattı. Geçtiğimiz sezonun çifte şampiyonu Manchester City ile lig 2.'si Arsenal'in mücadele edeceği zorlu maça dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

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        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 09:49
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        İngiltere'de sezon açılışı anlamı da taşıyan Community Shield karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. Ezeli rakipler Arsenal ile Manchester City, hem sezona moralli başlamak hem de 115. Süper Kupa şampiyonu olabilmek adına kozlarını paylaşacak. İşte, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

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        ARSENAL MAN. CTY MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal Manchester City Coomunity Shield mücadelesi bugün saat 18:00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

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        ARSENAL MAN. CTY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Arsenal Manchester City Süper Kupa maçı Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli

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        Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Stones, Ake; Rodri, Bernardo, Kovacic; Foden, Haaland, Grealish.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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