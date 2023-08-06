Arsenal Manchester City Community Shield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

Arsenal Manchester City Community Shield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

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İngiltere'de sezon açılışı anlamı da taşıyan Community Shield karşılaşması için beklenen gün geldi çattı. Ezeli rakipler Arsenal ile Manchester City, hem sezona moralli başlamak hem de 115. Süper Kupa şampiyonu olabilmek adına kozlarını paylaşacak. İşte, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...