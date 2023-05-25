Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sacha Boey 20'ye katlayacak!

2021 yazında 1 milyon Euro'ya transfer edilen Sacha Boey performansıyla devleri peşine takmış durumda! Daha önce statta izlediği 22 yaşındaki sağ bek için harekete geçen Arsenal'in 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi!

ABONE OL
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekerken bunların başında Sacha Boey geliyor.

     
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    22 yaşındaki futbolcu daha önce kendisini statta izleyen Arsenal'in yetkililerinden geçer not almayı başardı.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Gösterdiği performans ile devre arasında da teklifler alan Boey için harekete geçen Arsenal'in 20 milyon Euro'ya yaklaşan bir teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

     
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    KADRO DIŞI KALMIŞTI!

    Galatasaray'da yaz kampının tarihi öne çekilince katılmayan ve bu nedenle kadro dışı kalan Sacha Boey, Antalyaspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan özür dileyerek formasına kavuşmuştu.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Fiziksel açıdan takımın en iyilerinden olan 22 yaşındaki futbolcu temposu ve etkili bindirmeleriyle göz doldururken 11'deki yerini de yeni transfer Leo Dubois'ya kaptırmadı!
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    DEVRE ARASINDA TEKLİFLER GELDİ

    Sarı-kırmızılılar adına ilk yarının yıldızlarından olan Sacha Boey'a devre arasında da transfer teklifleri geldi. Fransız oyuncuyu özellikle Portekiz ve İtalya'dan kulüpler yakın takipteydi.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Udinese 7 milyon Euro gibi bir teklif yaparken Galatasaray bu teklifi reddetti.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Portekiz'den Sporting ise önce 10, daha sonra 12 milyon Euro'luk bir teklif yaparken sarı-kırmızılılar bu durumu değerlendirmeye aldı.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Teknik direktör Okan Buruk devre arasında ilk 11'ini bozmak istemediğini yönetim kanadına iletince sarı-kırmızılı idareciler de bu teklifi kibarca geri çevirdi.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Galatasaraylı yöneticiler, şampiyonluk yolunda böyle değerli bir oyuncuyu kaybetmenin bedelinin ağır olabileceğini düşünmenin yanı sıra şampiyonluk durumunda Boey'un değerini de artıracağını düşündü.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    ARSENAL STATTA İZLEDİ

    Galatasaraylı idarecilerin hesabı da tuttu... Sarı-kırmızılılar şampiyonluğa koşarken Sacha Boey'un peşindeki kulüpler de artışa geçti. Galatasaray, 27. haftada Adana Demirspor'u konuk ederken Arsenal de bu mücadeleyi yakın takipteydi.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Habertürk, Londra temsilcisinin 22 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için gözlemci görevlendirirken Sacha Boey da performansıyla tam not aldı!
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Fransız futbolcuyu sadece Arsenal'in değil birçok kulübün yerinde izlediği öğrenilirken özellikle Fransız kulüplerinin 22 yaşındaki sağ beke ilgi gösterdiği belirtildi.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞISINA RET!

    Galatasaray, devlerin peşindeki Sacha Boey'u 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Sarı-kırmızılılara yaklaşık 1 milyon Euro'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bir süre önce Fransız basınına verdiği röportajda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirirken Galatasaray yönetimi ise oyuncunun önünü tıkamak istemiyor.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Sarı-kırmızılı idareciler, Sacha Boey'un temsilcisine ayrılık için yeşil ışık yakarken, ayrılık şartı olarak ise 20 milyon Euro'yu belirledi.

     
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    SCOUT EKİBİ SAĞ BEK BAKIYOR!

    Bir süredir oyuncuya gösterilen ilginin farkında olan Galatasaray, Sacha Boey'un yerine oyuncu bakmaya başladı bile!

     
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    İlk olarak 15 milyon Euro'luk bir gelir beklentisi bulunan sarı-kırmızılılar, bu meblağın büyük bölümünü ön bölgeye harcamayı düşünürken kadro kalitesinde herhangi bir düşüş yaşamak istenmemesi sonrasında planlar da değişti.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Sağ bek transferine ilk olarak 5 milyon civarı bir meblağ ayırmak isteyen Galatasaray, potansiyel sağ bek adayları için daha yüksek bonservis bedelleri istenmesi sonrasında sağ bek için daha fazla kaynak ayırmayı göze aldı.

     
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Sacha Boey için Arsenal'in devreye girmesi oyuncu için gelir beklentisini de yukarı çekince sarı-kırmızılıların da eli rahatladı. 

     
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    SCOUT EKİBİNİN NOKTA ATIŞI!

    Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. 
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu. 
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti. Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı. 
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.
  • Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek istiyor! 20'ye katlayacak!

    2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların 'örnek gösterilen' transferlerinden oldu. 20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15'lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.