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        Haberler Spor Transfer Arsenal, Zubimendi'yi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Arsenal, Zubimendi'yi açıkladı!

        Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Real Sociedad'da forma giyen Martin Zubimendi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 16:06
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        Arsenal, Zubimendi'yi açıkladı!
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        İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'yi Real Sociedad'dan transfer etti.

        Arsenal'den yapılan açıklamada, Zubimendi ile uzun süreli bir anlaşmaya imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki futbolcu, oyun tarzının kendisine uygun olduğu için Arsenal'ı tercih ettiğini belirterek" Kariyerimde çok büyük bir an, aradığım ve yapmak istediğim bir hamleydi. Buraya ayak bastığınız anda, bu kulübün ve bu takımın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Kariyerine Real Sociedad'de başlayan Zubimendi, İspanyol ekibiyle 2020'de İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

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