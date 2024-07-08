Sıcaklıklar, sanayi öncesi döneme göre 1,64 derece arttı: "Art arda en sıcak 12. ay" Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, Dünya'da sıcaklıklar Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında sanayi öncesi döneme kıyasla 1,64 derece daha yüksek seyretti. Geçtiğimiz haziran ayında sıcaklıklar 1850-1900 arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti

Anadolu Ajansı Giriş: 08.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:34 facebook

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