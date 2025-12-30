Habertürk
Habertürk
        Artaş Holding kampanyasını uzattı

        Artaş Holding kampanyasını uzattı

        Artaş Holding, satışa sunduğu 3 yeni projesinde lansman kampanyasını 5 Ocak'a kadar uzattı. Avrupa Residence Şişli-2, Avrupa Residence Oryapark ve Avrupa Konutları Güneşli projelerinde geçerli kampanya kapsamında yüzde 30 peşinat ve kişiye özel ödeme seçenekleri sunuluyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:52
        Artaş Holding kampanyasını uzattı
        Artaş Holding, satışa sunduğu 3 yeni projesine gelen yoğun ilgi üzerine lansman kampanyasını 5 Ocak’a kadar uzattı.

        Anadolu Yakası’nda Yamanevler bölgesinde konumlandırılan Avrupa Residence Oryapark, Şişli’de Avrupa Residence Şişli-2 ve Güneşli’de inşa edilmekte olan Avrupa Konutları Güneşli projelerinde yüzde 30 peşinat ve kişiye özel ödeme alternatifleri konut alıcılarının beğenisine sunuluyor.

        Avrupa Residence Şişli-2, 6 konut bloğundan oluşuyor. Projede Mağaza alanlarının yanı sıra ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir kreş de yer alıyor. 1+1’den 3+1’e kadar farklı seçenekler bulunuyor.

        Güneşli’de hayata geçirilen Avrupa Konutları Güneşli, 1+1’den 4+1’e kadar uzanan toplam 1.556 konuttan oluşuyor. Projede 24 ticari ünite de yer alıyor. 72 bin 148 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde konumlanan Avrupa Konutları Güneşli, yaklaşık 345 bin metrekarelik inşaat alanıyla bölgenin en büyük projeleri arasında bulunuyor.

        Avrupa Konutları Güneşli; yansıma havuzlarıyla çevrili verandalı ve bahçeli daireleri, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanlarını içeriyor.

        Avrupa Residence Oryapark, 1+1 ve 2+1 tiplerinde toplam 317 rezidanstan oluşuyor. 22 ve 34 katlı iki bloktan oluşan projede, bloklara doğrudan bağlantılı kapalı otopark alanları konut sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

