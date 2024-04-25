Artık dışarıda yemenize gerek yok: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz patlıcan kebabı tarifi!
Dışarıda yediğimiz çoğu yiyecek, uğraşıldığında evde de yapılabilir. Bu yemeklerden biri olan patlıcan kebabını hazırlamak diğer seçeneklere göre daha kolay olabilir. İşte, sizin için hazır almanıza gerek kalmayan patlıcan kebabı tarifi!
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kebapların birçok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerden biri olan patlıcan kebabı ise hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek olmasıyla sofraları süslüyor. İşte, evde kolayca hazırlanabilen patlıcan kebabının yapılışı...
PATLICAN KEBABI
MALZEMELER:
4 adet orta boy patlıcan
500 gram yarım yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 adet yumurta
1 çay bardağı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
İsteğe göre kimyon ve tuz
Fırın torbası
SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş sarımsak
1 adet rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1,5 su bardağı ılık su
Damak tadınıza göre tuz ve karabiber
YAPILIŞI:
Patlıcanları ortadan iki veya üçer dilimlerde kesin ve ardından tuzlu suda acısının gitmesi için en az 10 dakika bekletin.
Patlıcanlarınız tuzlu suda beklerken bir yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, incecik kıyılmış maydanoz, galeta unu ve baharatları da ekleyip yoğurun.
Malzemeleri yoğurduktan sonra harcın içerisinden ufak yumrular halinde parçalar koparın ve oval şekiller verin. Köftelere şekil verirken ne çok kalın ne çok ince olmamasına dikkat edin.
Şekil verdiğiniz köftelerin üzerini streç film ile örterek buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Bu aşamada sosu için derin bir tencereye sıvı yağ dökün ve üzerine ince dilimlediğiniz sarımsakları ekleyin.
Daha sonra rendelenmiş domatesleri ve sırasıyla salça, tuz, karabiber en son olarak suyu ilave edip 5 dakika pişirdikten sonra altını kapatabilirsiniz. Köfteleri buzdolabından alın ve patlıcanları yıkayıp süzün.
Yuvarlak bir fırın tepsisine önce patlıcan ardından köfte sonra tekrar patlıcan gelecek şekilde dizmeye başlayın. Yan yana sıraladığınız patlıcan ve köfteleri dilerseniz bir şiş kullanarak tepsiye dizebilirsiniz.
Domates ve biberleri de üzerlerine koyarak üzerine salçalı sosu gezdirin. Son olarak üzerini bir fırın torbasıyla kapatıp kebabın kurumasını engelleyebilirsiniz. Hazırladığınız sos tepsinin büyüklüğüne göre az geldiği takdirde üzerine tekrar sıcak su dökebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 30-35 dakika pişirin. Son 15 dakika kala fırın torbasını alıp üzerinin kızarmasını sağlayın. Pişen kebabınızı sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!