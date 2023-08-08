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        Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin'de denize giren kız çocuğu boğuldu

        Artvin'de denize giren 9 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

        Artvin Arhavi'de serinlemek için denize giren 9 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 02:46
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        Artvin'de denize giren kız çocuğu boğuldu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde denize giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        İlçedeki Doğukent Limanı'nda serinlemek için denize giren 9 yaşındaki S.D'nin suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler tarafından kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ARTVİN
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