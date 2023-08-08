Artvin'de denize giren kız çocuğu boğuldu

Artvin'de denize giren 9 yaşındaki kız çocuğu boğuldu
Artvin Arhavi'de serinlemek için denize giren 9 yaşındaki kız çocuğu boğuldu
Artvin'in Arhavi ilçesinde denize giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.
İlçedeki Doğukent Limanı'nda serinlemek için denize giren 9 yaşındaki S.D'nin suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler tarafından kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.