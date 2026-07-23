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        Haberler Gündem Güncel Artvin Valiliği'nden vatandaşlara "denize girmeyin" uyarısı

        Artvin Valiliği'nden vatandaşlara "denize girmeyin" uyarısı

        Artvin Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın meteorolojik değerlendirmeleri doğrultusunda 25-26-27 Temmuz 2026 tarihlerinde il genelinde deniz ve hava şartlarının olumsuz seyredeceğini bildirerek vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Artvin'de "denize girmeyin" uyarısı
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        Artvin Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın meteorolojik değerlendirmeleri doğrultusunda 25-26-27 Temmuz 2026 tarihlerinde vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu tarihlerde dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, yer yer ise 2 metreye kadar ulaşmasının beklendiği, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

        Can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve olası üzücü olayların yaşanmaması amacıyla vatandaşların belirtilen tarihlerde denize girmemeleri, kıyı kesimlerinde ise dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşulları süresince vatandaşların resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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