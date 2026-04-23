Artvin'de zorlu arazide yaralanan kişi TSK helikopteriyle kurtarıldı
Artvin Yusufeli'ndeki dağlık arazide yaralanan bir kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarılarak, tedavisi için Erzurum'a ulaştırıldı
Giriş: 23 Nisan 2026 - 01:44
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin'in Yusufeli ilçesindeki dağlık arazide yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle zorlu araziden alınarak tedavi için derhal Erzurum'a ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yaralının kurtarılma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
