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Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan! Ekipler zemin etüt çalışması başlattı

Artvin-Erzurum kara yolu, dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda çalışmalar, zemin etüdünün ardından başlayacak

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  • Artvin-Erzurum kara yolu, 45. kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde, dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler

    Karayolları ekipleri, heyelanlı bölgede kaya ve toprak kaymalarının aralıklarla sürmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına başlayamadı.
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler

    Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce bölgeye gönderilen profesyonel ekiplerin yapacağı zemin etüt çalışmasının ardından gerekli önlemler alınarak yolun temizlenip yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler

    Artvin-Erzurum arasında seyahat eden sürücüler, farklı güzergahlardan ulaşım sağlıyor.
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler

    Hopa ilçesinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan Hamza İspirli, yolun kapalı olduğunu bilmediklerini belirterek, iş için Erzurum'a gitmesi gerektiğini, farklı bir güzergah bulmaya çalışacağını söyledi.
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler
  • Artvin-Erzurum kara yolu kapandı! Kaya parçaları ve heyelan... - Güncel haberler

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