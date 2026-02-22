ASAP Rocky'den Rihanna'ya sürpriz doğum günü

ASAP Rocky, üç çocuğunun annesi Rihanna'nın mutluluğu için elinden geleni yapıyor. Ünlü rapçi, 20 Şubat doğumlu Barbadoslu şarkıcı Riri'nin 38'inci doğum günü için ABD'nin Santa Monica kentindeki bir İtalyan restoranında sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Partide; Rocky kırmızı ekose bir gömlek giyerken, Rihanna'nın siyah transparan elbisesi dikkat çekti. 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adlarında oğulları ve henüz 5 aylık olan Rocki adında kızları olan şarkıcı çift, sık sık baş başa dışarı çıkarken görüntüleniyor.

Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi, en son Sevgililer Günü'nde bir restorandan el ele çıkarken fotoğraflanmıştı.

Çift, 2019'dan bu yana birlikte ve ilişkilerini kamuoyuna 2021'de duyurmuştu.