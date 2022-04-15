Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası!

ASAP Rocky ile birlikteliğinden kızını dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna'nın ihanete uğradığı ileri sürüldü. Rapçinin, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı konuşuluyor

HABERTURK.COM
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. İddiaya göre; ünlü rapçi ile ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatıldı.

    'İHANET' İDDİASI

    Rocky'nin, ünlü yıldıza ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile ihanet ettiği ileri sürüldü. Dedikoduların ardından Rihanna, Muaddi'yi Instagram hesabından takipten çıktı.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    'UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞÜYORLAR'

    Barbadoslu şarkıcının, Asap Rocky ve Amina Muaddi'yi birlikte yakaladığı söylentisi de ortaya atıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını, bunun sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti.

    Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını ve yıllardır görüştüklerini de açıkladı. Çıkan haberlerin ardından taraflar henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

    Ayrıca rapçinin Rihanna'yı aldattığı iddiaları, ünlü şarkıcının hem Twitter hem de Google gündeminde trend olmasına sebep oldu.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    2020'DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

    Rihanna, kendi giyim markası için 2020'de Amina Muaddi ile bir araya gelmişti. Şarkıcı için ayakkabı tasarlayan Muaddi, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    'ZAMANLA BENİM AİLEM OLDU'

    Öte yandan daha önce arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için, "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

    Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu." diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını söylemişti. Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin şeffaflık olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirmişti.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    3-4 ÇOCUK İSTİYOR

    Ünlü şarkıcı, gelecek planlarından da bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    'HAYATIMIN AŞKI'

    ASAP Rocky de "GQ" ile yaptığı röportajda Rihanna'yı "Hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Gerçek adı "Rakim Nakache Mayers" olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok, bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etmişti.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    'HARİKA BİR BABA OLACAĞIM'

    Rocky, ayrıca, baba olmayı ve aile kurmayı istediğini de sözlerine eklemişti. Şarkıcı, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak." demişti.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

    ARKADAŞINA AŞIK OLDU

    Ayrıca Rihanna, 2020 yılında markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönem arkadaş olan ikili hakkındaki söylentiler artmıştı. Fakat çift, iddialar hakkında konuşmamıştı. Barbadoslu şarkıcı, ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini "Yakışıklı..." sözleriyle dile getirmişti.
  • 'ASAP Rocky, Rihanna'yı aldattı' iddiası! Amina Muaddi...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.