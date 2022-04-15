'UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞÜYORLAR'

Barbadoslu şarkıcının, Asap Rocky ve Amina Muaddi'yi birlikte yakaladığı söylentisi de ortaya atıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını, bunun sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti.

Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını ve yıllardır görüştüklerini de açıkladı. Çıkan haberlerin ardından taraflar henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

Ayrıca rapçinin Rihanna'yı aldattığı iddiaları, ünlü şarkıcının hem Twitter hem de Google gündeminde trend olmasına sebep oldu.