ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, lazerin gerek tespit, gerek konumlama gerekse de silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini belirterek, "Önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız" dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABÜ) 'Yerli ve Milli Teknolojide Aselsan' konulu konferansında Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmacı olarak katıldı. ASELSAN üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu konferansa ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur'dan sanayiciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Aselsan'ın 40 yıl önceki kuruluşundaki hüzünlü hikayesini anlatan Prof. Dr. Haluk Görgün, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk ordusunun kullandığı telsizlerin zafiyet gösterdiğini, bunun da Türk savaş uçaklarının kendi unsurlarını vurmasına neden olduğunu anlattı. Bu olaydan sonra Ankara'da bir apartman dairesinde telsiz üretimi konusunda ilk adımın atıldığı kaydeden Prof. Dr. Görgün, "Aselsan'ın hikayesi telsizlerle başladı. Askeri ekipmanlar millileştirildi, yerlileştirildi. Kendi ordumuzda kullanılmasının yanında dost ve müttefik ülkelerde de kullanılır duruma gelindi" dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 100 ŞİRKETİNDEN BİRİ

Aselsan'ın Türkiye'nin özellikle askeri teknolojisinin başladığı yer olarak ifade edilebileceğini belirten Prof. Dr. Görgün, şöyle dedi:

"Bu alanda dünyanın en önemli 100 şirketi arasında ve tamamı Türk mühendisler çalışıyor. Bir tane yabancı çalışan yok. 1 milyar 430 milyon dolar ciroya sahip. Çalışan sayısı 6 bin 300'lerde ve yüzde 58'i mühendis, yüzde 69'u lisans mezunu, mühendislik ve ar-ge şirketi olarak tanımlıyoruz. Nitelikli ve genç elemanlara da seslenmek istiyorum, Aselsan'ın kapısı kendini geliştirmiş, ufku açık herkese açık. Ar-ge merkezlerimizde personel sayısı 3 bin 700'ü geçti ve sadece geçen yıl ar-ge için ayrılan bütçe 473 milyon dolar."

"GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'de savunma sanayinde görev yapan personel sayısının ise toplamda 35 binlerde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Görgün, "Eğer dünyada söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak bu rakam en az 400 binler seviyesinde olması gerekiyor. Bu üniversitelerimizin atılımları, girişimleriyle ancak mümkün, bizim vatanını milletini seven gençlere, genç işletmeciler ve tasarımcılara ihtiyacımız var. Türkiye 18.2 milyar dolar bir harcamayla bu alanda dünyada 15'inci sırada. Türkiye toplam havacılık cirosu 6 milyar dolar civarı. İhracatımız da yaklaşık 2 milyar dolar. Son 10 yılda 4 kat arttığını görüyoruz" dedi.

40 YILLIK BİRİKİM

Aselsan Türkiye ve yurtdışındaki fabrikaları ve iştirakleri hakkında da geniş bilgiler veren Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya'da yüzde 51'i Aselsan'a, yüzde 49'u da Konyalı sanayicilerin oluşturduğu iştirake ait yeni bir silah fabrikası kurulacağını kaydetti. Görgün, Aselsan'ın faaliyetlerini haberleşme teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektrooptik, radar elektronik harp sektörü, savunma sistemleri, sivil uygulamalarda ürün geliştirebilecek güvenlik, haberleşme, sağlık gibi alanlar şeklinde beş başlıkta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görgün, plaka tanıma, kent güvenlik sistemleri gibi güvenlikten sağlığa, enerjiden eğitime savunma sanayindeki 40 yıllık bilgi birikiminin sivile adapte edildiğini de anlattı.

SİKORSKY GURURU

Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı'nda aviyonik sistemlerin çalışıldığını belirten Prof. Dr. Haluk Görgün, geçen yıl imzalanan Sikorsky helikopterle ilgili 3.5 milyar dolarlık anlaşmayı hatırlatarak, "Büyük bir gururla paylaşmak istiyorum. Sikorsky helikopterlerin tüm aviyonik sistemleri Aselsan tarafından güncelleniyor. Sikorsky ile bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamında S-70 helikopterleri bizim ürünlerimizle donatılacak. 20 yıl boyunca bütün dünyaya bizim ürünlerimizle satılacak. Bütün aviyonikleri, uçuş kontrol sistemleri Aselsan tarafından geliştirilecek. Tabi kendi geliştirdiğimiz helikopterlerimiz de var. Atak helikopterinin de aynı şekilde uçuş bilgisayar sistemi, aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri Aselsan tarafından üretiliyor" diye konuştu.

LAZER SİLAHI

MGEO Sektör Başkanlığı'nın termal, gece görüş ve lazer sistemleri geliştirdiğinden de bahseden Prof. Dr. Görgün, lazerle ilgili çok farklı seviyede gerek tespit, gerek konumlama gerekse silah olarak kullanılmasının Aselsan tarafından geliştirildiğini kaydetti. Aselsan'ın tanıtım videosundaki lazerin silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurma görüntüsünü hatırlatan Prof. Dr. Görgün, şöyle devam etti:

"Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi lazer sistemleri. Bununla beraber güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var. Bu anlattığım ürünler ordumuzca kullanılan ürünler. Hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, kızılötesi arayıcı başlık, radar arayıcı başlık, çeşitli insansız kara, deniz ve hava araçları hepsi bu sektörümüzce üretiliyor."

KOBİ VE SANAYİCİLERLE İŞBİRLİĞİ

Aselsan'ın Türkiye'deki KOBİ ve sanayicilerle de önemli işbirlikleri yaptığını, üretimlerinin yüzde 65'inin bu şekilde sağlandığına işaret eden Prof. Dr. Haluk Görgün, geçen yıl 770 alt yükleniciyle proje geliştirildiği ve bunların 651'inin KOBİ'ler olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görgün, "5 milyar TL siparişlerimizin toplamı. Yurt içi üreticilere yapılan ödeme 1.8 milyar TL.

Konferansın sonunda ABÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek tarafından, Prof. Dr. Haluk Görgün'e plaket verdi. Prof. Dr. Görgün ise daha önce öğrencisi olduğu ABÜT Rektörü Prof. Dr. Yüksek'e tank maketi hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ