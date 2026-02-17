ASELSAN, yapay zekayla 39 milyon dolarlık verimlilik artışı sağladı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da düzenlenen Boğaziçi Yetenek Zirvesi'ne katılan Akyol, etkinlikte "Algoritmalar Çağında Teknoloji Yöneten İnsan" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Akyol, konuşmasında, dünyada yılda 200 milyar dolar yapay zeka yatırımı yapılan bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Yapay zeka yatırımlarının çok konuşulduğu, çıktılarının yavaş yavaş bize yansımaya başladığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla daha büyük sonuçlara da hep beraber şahitlik edeceğiz diye değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

ASELSAN'ın piyasa değeriyle Türkiye'nin en değerli şirketi ünvanını taşıdığına işaret eden Akyol, ayrıca Türkiye'de tek çatı altında en çok mühendis çalıştıran şirket olduğunu söyledi.

“KİLOGRAM BAŞINA İHRACATIMIZ 2 BİN 200 DOLAR"

Akyol, Türkiye'nin en nitelikli kadrosuyla en zor işleri yapan bir takım olduklarını belirterek, "Yaptığımız işler Türkiye'de değer gören işler. Kilogram başına ihracatımız 2 bin 200 dolar. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık." bilgisini verdi.

Askeri alanda bütün çipleri tasarlayabildiklerini anlatan Akyol, sivil taraf için çok büyük ölçek gerektiğini ve buradaki fırsat penceresini bir sonraki teknoloji olan kuantum çip tasarımı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Akyol, kuantum çiple ilgili araştırma laboratuvarları bulunduğunu, yeni teknoloji üslerinde konuyla ilgili bir laboratuvar daha kurduklarını aktararak, şöyle konuştu: "Kuantum çip dizaynı yapabilen, bunu da üretebilmeye yönelik yatırımlar yapan bir şirketiz. Aynı anda bu yüksek işlem gücünü ASELSAN'ın iç ağıyla kurmuş durumdayız. Oldukça hassas işler yapıyoruz, kapalı ağda çalışıyoruz. Türkiye'nin bilebildiğimiz kadarıyla en büyük veri merkezine sahibiz. Burada olağanüstü yapay zeka modelleriyle ürünlerimize, süreçlerimize katkı sağlamak istiyoruz." Türk ordusunun ve güvenlik güçlerinin büyük bir operasyonu yürüttüğünü ve bu alanda birikmiş verilere erişim sağlamanın kendileri için büyük avantaj olduğunu vurgulayan Akyol, "Bu avantajı ASELSAN'ın ve Türkiye'nin lehine çevirmek istiyoruz. Örneğin, SİHA'larımızdan elde edilen 100 bin saatlik kayıtlı kamera verisi var. Böyle veriye sahip olan bir ülke yok. Bunların hepsi teknoloji geliştirirken, milletimize hizmet etmek açısından da büyük imkanlar tanıyor" ifadelerini kullandı.

“ASELSAN, YAPAY ZEKANIN BÜTÜN UNSURLARINI SÜREÇLERİNDE UYGULUYOR" Akyol, kendi yapay zeka modellerini geliştirdiklerini çünkü her alanın kendine özel problemleri olduğunu belirterek, "Büyük dil modelleri genel çözümler getiriyorlar. Onları işleyecek çok büyük işlemci güçleri gerekiyor ve optimizasyonda bazı verimsizliklerle karşılaşıyorsunuz. Bir alana özel bir model geliştirdiğimizde daha verimli, hızlı, gecikmesiz ve doğru işler yapıyorlar." dedi. Malzeme seçiminden insan kaynakları süreçlerine kadar birçok alanda yapay zekayı kullandıklarına işaret eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "ASELSAN, yapay zekanın bütün unsurlarını süreçlerinde uyguluyor ve buradaki verimlilik artışının, tasarrufun, hızlanmanın bize yıllık getirisi 39 milyon dolar oldu. 730 bin saat işçilik kazancını da elde etmiş olduk. SİHA'larımızın kameralarıyla ilgili ilk ambargoyla yüzleştiğimiz dönemde kamera yapmamız 8 yıl sürdü, son kamerayı ise 3 yılda yaptık. Yapay zeka bu çalışmalara katkı veriyor, başka parametreler de var ama inovasyon döngümüz giderek hızlanıyor." Akyol, yapay zekanın insanları işsiz bırakan bir teknoloji olmadığını vurgulayarak, "Yapay zeka, iş yapısını değiştiren bir teknoloji olarak önümüzdeki dönemde yöneteceğimiz bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla dünyadaki birçok parametre bundan etkilenecek. Hep beraber bu değişimi yönetmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.