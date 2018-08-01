Asena ve Hasan Dere çifti Bodrum'da

Oryantel Asena ve Hasan Dere çifti, tatil için Bodrum'a geldi. Baş başa Ege sahillerinde gezmeye başlayan ikili, Turgutreis'de bulunan bir otelde konakladı. Hasan Dere, şezlongta yatan eşinin üzerine giderek sık sık öptü