Hasan Dere eşi dansöz Asena ile Bodrum'da verdiği samimi görüntüler sonrası magazin dünyasının gündemine oturdu. Asena ve Hasan Dere hakkında çıkan haberler sonrası Hasan Dere ismi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Hasan Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Dere ile ilgili merak edilenler...

HASAN DERE KİMDİR?

Hasan Dere, 1973 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde 6 kişilik bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Dere, bir süre sonra Almanya'dan ayrılıp Yunanistan'a yerleşti ve uzun süre burada ikamet etti.

Hasan Dere, Yunanistan’da kazandığı tecrübeler ve iş deneyimleri sayesinde Almanya Dortmund’da hem Türklere hem de yabancılara hitap eden restoran ve balo salonu konseptindeki mekânı hizmete açtı. Dortmund’da bir ilk olması sebebi ile oldukça rağbet gören salon, aynı zamanda Hasan Dere’nin başarısını daha üst seviyelere taşıdı.

Hasan Dere, Almanya ve Yunanistan'ın ardından İstanbul'a yerleşti ve zamanının büyük kısmını İstanbul'da geçirmeye başladı.

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